Trump açıkladı: ABD'lilere kişi başı en az 2 bin dolar dağıtacak

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada yüksek gelirliler hariç, tüm ABD vatandaşlarına kişi başı en az 2 bin dolar "kâr payı" ödeneceği vaadinde bulundu.





Mesajında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Trump, uygulanan gümrük vergileri sayesinde "trilyonlarca dolar" girdi sağladıklarını ve bu sayede ülkenin büyük borçlarının da ödenmeye başlanabileceğini bildirdi. Başkan Trump ayrıca, gümrük vergilerine karşı çıkanları da "soytarılar" olarak nitelendirdi.





Yeni bir fikir değil

DW Türkçe'de yer alan habere göre Donald Trump aylar önce bir kez daha vatandaşlara para dağıtılacağını duyurmuş ancak daha sonra bu vaat hayata geçirilmemişti.





Geçtiğimiz günlerde yapılan eyalet valiliği ve New York belediye başkanlığı seçimlerinde Demokratların elde ettiği zaferlerin ardından, Cumhuriyetçi Parti içinden Trump'a yönelik, başkan olmadan önce fiyatları düşürme vaadinde bulunduğu kendi seçmeni ile yeteri kadar ilgilenmediği eleştirileri dile getirilmişti.





Başkan Trump, 2 bin dolar sözü verdiği mesajında, enflasyonun da "neredeyse yok olduğunu" iddia etti. Ancak resmi rakamlar, son olarak enflasyonun yüzde 3 seviyesinden aşağı çekilemediğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, yapay zekânın gelişimi ile yaşanan kitlesel işten çıkarmalar ve yüksek elektrik fiyatları da ABD ekonomisini zorluyor.





Başta New York olmak üzere büyük şehirlerdeki barınma maliyetleri de ülkenin en önemli ekonomik sorunlarından biri.





Ayrıca uzmanlar, son zamanlarda borsada bir yapay zekâ balonu olduğuna dair uyarılarda bulunuyor. ABD'de çok sayıda kişi, emeklilik dönemine yatırım amacıyla hisse senedi sahibi oluyor. Ancak Trump mesajında, "rekor seviyedeki hisse senedi fiyatlarını" dikkat çekerek "ABD'de rekor seviyede yatırımlar, her yerde tesisler ve fabrikalar mantar gibi çoğalıyor" ifadelerini kullandı.