Samanyolu Haber /Dünya / Trump açıkladı: İsrail ve Hamas barış planının ilk aşamasını imzaladı! /09 Ekim 2025 09:19

Trump açıkladı: İsrail ve Hamas barış planının ilk aşamasını imzaladı!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında barış planının ilk aşamasının imzalandığını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında yürütülen barış görüşmelerinde tarihi bir adım atıldığını duyurdu. Trump,Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ve Hamas'ın Barış Planımızın ilk aşamasını imzaladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ, KALICI VE SONSUZ BİR BARIŞA DOĞRU İLK ADIM"
Anlaşmanın tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail askerlerinin üzerinde mutabık kalınan hatta çekilmesini öngördüğünü belirten Trump, bunun "güçlü, kalıcı ve sonsuz bir barışa doğru ilk adım" olduğunu söyledi.

Trump, "Tüm taraflar adil bir şekilde muamele görecek. Bugün Arap ve Müslüman dünyası, İsrail, çevredeki ülkeler ve ABD için büyük bir gün" dedi.

Açıklamasında arabulucu ülkeler Katar, Mısır ve Türkiye'ye teşekkür eden Trump, "Bu tarihi ve eşi benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle çalışan tüm arabuluculara minnettarız. Barışı sağlayanlar kutsal olsun" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump açıkladı: İsrail ve Hamas barış planının ilk... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:33:11