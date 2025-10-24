Samanyolu Haber /Dünya / Trump açıkladı: 'Kara harekatı başlatacağız, onları öldüreceğiz' /24 Ekim 2025 08:42

Trump açıkladı: 'Kara harekatı başlatacağız, onları öldüreceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik kara operasyonu hazırlık planında olduklarını açıkladı. Trump, uyuşturucu kartellerine sert mesaj verirken, operasyonun ulusal güvenlik ve hayat kurtarmak amacıyla yapılacağını belirtti.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlediği bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla dünya gündemini yeniden sarstı. Trump, Venezuela’ya yönelik kara operasyonu hazırlığında olduklarını duyurdu.

ABD Başkanı, uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen operasyonlar kapsamında savaş ilanına gerek olmayabileceğini belirtti. Trump, konuşmasında sert ifadeler kullanarak “Sadece ülkemize uyuşturucu getirenleri öldüreceğiz. Anlaşıldı mı? Onları öldüreceğiz” dedi.

Trump’ın bu sözleri, Washington yönetiminin Latin Amerika’daki operasyonlarını genişleteceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendirildi.

‘BUNU YAPMALIYIZ’
Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada deniz yoluyla süren uyuşturucu kaçakçılığının büyük oranda durdurulduğunu söylemişti. Ancak bu kez Venezuela topraklarına yönelik doğrudan bir kara saldırısının sinyalini verdi.

ABD Başkanı, “Denizden gelen uyuşturucu neredeyse kalmadı. Karadan gelmeye devam ediyorlar ama daha az. Çünkü bir şey olacağını düşünüyorlar. Haklılar, çok ciddi bir şey olacak. Denizde olanın benzeri olacak. Kongre'yi bilgilendiriyoruz. Bunu ulusal güvenlik için ve hayatları kurtarmak için yapmalıyız.” ifadelerini kullandı.

WASHİNGTON–CARACAS HATTINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Son dönemde ABD ile Venezuela arasındaki diplomatik ilişkiler giderek daha da gerildi. Trump yönetimi, daha önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı’na (CIA) Venezuela’da faaliyet yürütme yetkisi vermişti. Bu adım, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da yükseltmişti.
