Samanyolu Haber /Dünya / Trump açıkladı! Katar ile 200 milyar dolarlık tarihi anlaşma /14 Mayıs 2025 17:42

Trump açıkladı! Katar ile 200 milyar dolarlık tarihi anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Havayolları'nın Boeing'den 200 milyar dolarlık uçak siparişi verdiğini duyurdu.

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ABD Başkanı Trump, Boeing firmasının Katar’a 160 uçak satışı konusunda 200 milyar dolarlık tarihi bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Katar Emiri Al Sani, "Asıl en önemli gündemimiz bölgeye barış getirmek. Bay Başkan sizi uzun yıllardır tanıyorum ve sizin barış insanı olduğunuzu biliyorum. Bu bölgeye barış getirmek istediğinizi biliyorum ve bizler de bunu istiyoruz. Umarız ki bu sefer doğru şeyi yapıp bölgeye barış getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek" dedi.
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