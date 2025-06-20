Trump açıkladı: Savaşa müdahale kararını ne zaman verecek?

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ile İran arasındaki çatışmalara müdahil olup olmayacağına önümüzdeki iki hafta içinde karar vereceğini ve söz konusu kararın Tahran'ın nükleer programı ile ilgili müzakerelere bağlı olduğunu dile getirdi.





DW Türkçe'nin haberine göre Trump'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından okunan yazılı açıklamasında, "İran'la yakın gelecekte yapılacak ya da yapılmayacak müzakere olasılığını göz önünde bulundurarak harekete geçip geçmeyeceğimize iki hafta içinde karar vereceğim" ifadeleri kullanıldı.





Trump'ın açıklamasını okuduktan sonra, İran'ın bir nükleer silah üretmek için "her şeye sahip olduğunu" savunan Leavitt, bu ülkenin ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yapılmasına karar verdiği anda, İran'ın "birkaç hafta içinde böyle bir silahı üretebileceğini" öne sürdü.





Üç günde üçüncü kriz toplantısı

Amerika'nın prestijli gazetelerinden Wall Street Journal'da (WSJ) çıkan bir habere göre, ABD Başkanı Trump son üç günde üç kez, ilgili yetkililerin katılımıyla kriz toplantısı gerçekleştirdi. Haberde, önemli askeri kararların alındığı, Beyaz Saray'ın bodrum katındaki Durum Odası'nda yapılan son toplantıda Trump'ın, İran'a saldırı planlarını onayladığı ancak bunu hayata geçirmeden önce İran'ın nükleer programından vazgeçip geçmeyeceğini bekleme kararı aldığı ifade ediliyor.





Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt de konuyla ilgili olarak "Ortada bir diplomatik çözüm fırsatı varsa Başkan bunu her zaman değerlendirecektir ancak gücünü göstermekten de çekinmiyor" dedi.





Trump'a yakın isimler savaşa karşı

Aralarında Donald Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon ile sağcı program yapımcısı Tucker Carlson gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişi, ABD'nin İsrail ile İran arasındaki çatışmalara müdahil olmasına karşı çıkıyor.





ABD'de aşırı sağcı biri olarak bilinen Bannon, bu çevrede, özellikle "The War Room" (Komuta Merkezi) isimli podcastı ile etkili bir siyasi stratejist olarak tanımlanıyor. Bannon, Donald Trump'a o dönem büyük destek vererek 2016'daki başkanlık seçimini kazanmasında büyük rol oynamıştı. Trump da, hem 2016, hem de 2024 seçimlerinde, ABD'yi Orta Doğu'daki "sonu gelmeyen" savaşlardan çekeceği vaadinde bulunarak çok sayıda seçmenin oyunu almıştı.





Gazetecilerin Trump'ın tavrında bir değişiklik mi olduğu sorusuna yanıt veren Beyaz Sareay Sözcüsü Leavitt, "Başkan Trump'a güvenin, onun inanılmaz içgüdüleri var" ifadesini kullandı.



