Samanyolu Haber /Dünya / Trump açıkladı! Zelenskiy Beyaz Saray'a gidiyor /24 Şubat 2025 21:44

Trump açıkladı! Zelenskiy Beyaz Saray'a gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a gideceğini açıkladı.

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ABD Başkanı Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılımıyla G7 Zirvesi'nde Ukrayna gündemini değerlendirdiklerini ve tüm liderlerin savaşın sona erdiğini görmeyi umduğunu belirtti. "ABD ile Ukrayna arasında çok yakında imzalanacağını umduğum hayati önemdeki 'Kritik Mineraller ve Nadir Topraklar Anlaşması'nın önemini vurguladım" ifadesini kullanan Trump, bu anlaşmanın ABD'ye milyarlarca dolar kazandıracağını ve Ukrayna'nın da ekonomik büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile savaşın sona ermesi ve ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek büyük Ekonomik Kalkınma süreci konusunda ciddi görüşmeler yapıyorum. Görüşmeler çok iyi ilerliyor" değerlendirmesini yaptı.

ZELENSKİY BEYAZ SARAY'A GİDECEK

Öte yandan Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bu hafta ya da gelecek hafta Beyaz Saray’da bir araya geleceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de savaşı sona erdirme yönünde barış ve güvenlik garantilerini görüşmek üzere kısa süre içerisinde ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmesi gerektiğini bildirdi.
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