Trump acil durum ilan etti

Trump, Washington’da güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurdu.



Washington’daki suç oranlarının dünyadaki birçok başkentten yüksek olduğunu resmi veriler üzerinden anlatan Trump, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ‘kamu güvenliği acil durumu’ ilan ettiğini söyledi.



“Bugün Washington DC’nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz” diyen ABD başkanı, başta New York ve Chicago olmak üzere diğer bazı kentlerde de güvenlik tedbiri almaya hazırlandıklarını belirtti.

‘Gerekirse orduyu da buraya getireceğim’



79 yaşındaki siyasetçi, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası’nın 740’ıncı maddesini devreye sokarak Washington DC Polis Departmanı’nı ‘doğrudan federal kontrole’ alacaklarını açıkladı.



Trump şöyle devam etti:



“Washington’da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız, gerekirse orduyu da buraya getireceğim.



Bu daha da ileri gidecek. Washington’da çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz ve bu işi çok hızlı bir şekilde halledeceğiz. Sonra diğer şehirlere de bakacağız.”



Öte yandan Washington DC’nin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser’la polis yetkilileri, başkentteki suç oranlarının 2024’te önceki yıla kıyasla yüzde 26 düştüğünü, Trump’ın suç oranlarıyla ilgili iddialarının asılsız olduğunu savundu.



Trump’sa basın toplantısında, DC yetkililerinin gündeme getirdiği suç oranı istatistiklerinin ‘sahte’ olduğunu iddia etti.