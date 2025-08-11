Samanyolu Haber /Gündem / Trump acil durum ilan etti /11 Ağustos 2025 22:25

Trump acil durum ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, Washington polisini federal hükümetin yetkisine alacaklarını ve Ulusal Muhafızları kente getireceklerini açıkladı.

SHABER3.COM

Trump, Washington’da güvenliği sağlamak, suç oranlarını düşürmek ve kenti evsizlerden arındırmak amacıyla bir dizi yeni tedbir aldıklarını duyurdu.

Washington’daki suç oranlarının dünyadaki birçok başkentten yüksek olduğunu resmi veriler üzerinden anlatan Trump, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ‘kamu güvenliği acil durumu’ ilan ettiğini söyledi.

“Bugün Washington DC’nin kurtuluş günü, başkentimizi geri alıyoruz” diyen ABD başkanı, başta New York ve Chicago olmak üzere diğer bazı kentlerde de güvenlik tedbiri almaya hazırlandıklarını belirtti.
‘Gerekirse orduyu da buraya getireceğim’

79 yaşındaki siyasetçi, bu amaçla Washington DC Özerklik Yasası’nın 740’ıncı maddesini devreye sokarak Washington DC Polis Departmanı’nı ‘doğrudan federal kontrole’ alacaklarını açıkladı.

Trump şöyle devam etti:

“Washington’da kanun ve düzeni ve kamu güvenliğini yeniden tesis etmek için Ulusal Muhafızları görevlendiriyorum ve onların görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacağız, gerekirse orduyu da buraya getireceğim.

Bu daha da ileri gidecek. Washington’da çok güçlü bir başlangıç yapıyoruz ve bu işi çok hızlı bir şekilde halledeceğiz. Sonra diğer şehirlere de bakacağız.”

Öte yandan Washington DC’nin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser’la polis yetkilileri, başkentteki suç oranlarının 2024’te önceki yıla kıyasla yüzde 26 düştüğünü, Trump’ın suç oranlarıyla ilgili iddialarının asılsız olduğunu savundu.

Trump’sa basın toplantısında, DC yetkililerinin gündeme getirdiği suç oranı istatistiklerinin ‘sahte’ olduğunu iddia etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump acil durum ilan etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:15:09