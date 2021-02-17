Trump aklandı ama davalardan kurtulamadı

Senato’daki azil davasında aklanan eski Başkan Donald Trump ve kişisel avukatı Rudolph Giuliani’ye, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’ndaki şiddet olaylarını kışkırtmak için komplo kurmak suçlamasıyla dava açıldı.





ABD eski Başkani Donald Trump ve kişisel avukatı Rudolph Giuliani’ye, 6 Ocak’ta ABD Kongre Binası’ndaki şiddet olaylarını kışkırtmak için komplo kurmak suçlamasıyla dava açıldı.





Federal mahkemede açılan dava, Kongre baskınıyla ilgili beklenen davalar dizisinin bir parçası ve bir Kongre üyesi tarafından açılan ilk dava.





Dava, başkent Washington’daki ABD Bölge Mahkemesi’nde, Demokrat Kongre üyesi Bennie Thompson tarafından açıldı.





KONGRENİN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİ ENGELLEMEKLE SUÇLANIYOR





Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu’na başkanlık eden Thompson, davayı Ku Klux Klan Yasası olarak bilinen Yeniden Yapılanma dönemi yasası kapsamında açtı. Trump’ın azil davasında beraat etmesinden günler sonra açılan dava, cezai ve telafi edici tazminat talep ediyor.





Irkçı Ku Klux Klan şiddetine karşı geçirilen 1871 tarihli yasa, Kongre veya diğer federal yetkililerin anayasal görevlerini yerine getirmelerini engellemeye yönelik şiddet veya sindirmeyi yasaklıyor.





Rudy Giuliani ve Adalet Bakanlığı tarafından isyana katılmakla suçlanan aşırılık yanlısı Proud Boys (Gururlu Çocuklar) ve Oath Keepers (Yemin Muhafızları) da dava dosyasına sanık olarak girdi.





TRUMP’A BAŞKA DAVALAR DA YOLDA





Azil davasından beraatin Kongre baskını öncesinde ve sırasında Trump’ın eylemleri üzerinde yeni yasal incelemelere kapı açması bekleniyor. Diğer Kongre üyeleri veya Kongre’de yaralanan güvenlik güçleri tarafından da dava açılabilir.





Kongre baskını nedeniyle açılan soruşturmaların halen sürdüğünü ve 200’den fazla ismin yasal süreçlerinin devam ettiğine dikkati çeken uzmanlar, bu süreçlerin şekillenmesiyle birlikte Trump’a davalar açılabileceğine dikkati çekiyor.





Trump hakkında halen seçim sonuçlarıyla ilgili Georgia eyalet yetkililerine baskı yaptığı gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma ve New York’taki işletmeleriyle ilgili devam eden bazı yasal süreçler bulunuyor.





CUMHURİYETÇİLER TRUMP’A SAHİP ÇIKADI, MAHKEMELERİ İŞARET ETTİ





Cumartesi günü Trump’ı beraat ettirmek için oy veren bazı Cumhuriyetçiler bile, eski başkanla ilgilenmek için daha uygun yerin mahkemeler olduğunu, başkan olduğu için yürürlükte olan bazı yasal korumaları Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra kaybettiğini kabul etti.





ABD’de başkanlar, başkomutanlık rolü gereği aldıkları askeri kararlar ve eylemleri nedeniyle davalara karşı geniş bir dokunulmazlık hakkına sahip. Ancak açılan yeni dava, Trump aleyhine resmi görevi nedeniyle değil sivil olarak açıldı ve söz konusu davranışlarının hiçbirinin, başkan olarak sorumluluklarıyla ilgisi olmadığı öne sürülüyor.





“TRUMP HENÜZ HİÇBİR ŞEYDEN KURTULMUŞ DEĞİL”





Cumhuriyetçilerin Senato’daki Lideri Mitch McConnell da Donald Trump’ın Kongre saldırısını teşvik etmekle suçlandığı azil davasında oylamadan hemen önce Cumhuriyetçi senatörlere Trump’ın aklanması yönünde oy kullanacağını söylemiş; ancak oylamadan sonra yaptığı sert konuşmada, eski başkanın 6 Ocak’taki olayları kışkırtmaktan sorumlu olduğunu dile getirmişti.





Senato’daki konuşmasında “Bu binaya saldıranlar başkanlarının istekleri ve talepleri doğrultusunda hareket ettiklerine inanıyorlardı” diyen McConnell yaşanan şiddetten ve Trump’ın seçim yenilgisinin yaygın seçim usulsüzlüklerinden kaynaklandığı şeklindeki bitmeyen ‘yanlış iddialarından’ dolayı öfke duyduğunu kaydetmişti.





McConnell, Kongre baskınından Trump’ın ‘fiilen ve ahlaken sorumlu olduğunu’ belirtmişti.





Trump’ın başkanlık süresinin dolmuş olması nedeniyle ‘hayır’ oyu kullandığını ve görev süresinin dolması nedeniyle Trump konusunda Senato’nun ellerinin bağlı olduğunu ifade etmişti.





Mitch McConnell daha sonra yaptığı bir açıklamada ise “Artık sıradan bir vatandaş olan Başkan Trump, görevdeyken yaptığı her şeyden halen sorumludur. Henüz hiçbir şeyden kurtulmuş değil” açıklamasını yapmıştı.





McConnell, artık sivil bir vatandaş olduğu için Trump’ın yargılanacağı yerin Senato değil mahkemeler olduğuna işaret etmişti.





TRUMP’TAN McCONNEL’A: AKSİ, HUYSUZ, SOMURTKAN





McConnell’ın kendisini hedef alan sözlerine cevap veren eski Başkan Donald Trump, McConnell için “aksi, huysuz ve somurtkan” ifadelerini kullandı.





Senato’daki cumhuriyetçileri McConnell’ı liderlikten almaya çağıran Trump, “Cumhuriyetçi senatörler onunla devam ederlerse bir daha kazanamazlar” diye konuştu.





McConnell’ın Demokrat Joe Biden’ın 3 Kasım seçimlerindeki zaferini tanıması Trump’ın tepkisini çekmişti. Cumhuriyetçi Parti’nin iki önemli ismi arasındaki mesafe McConnell’ın cumartesi günü Senato’da 6 Ocak Kongre saldırısından Trump’ın ‘fiilen ve ahlaken sorumlu’ olduğunu söylemesiyle artmıştı.





Senato Genel Kurulunda 13 Şubat’ta yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump’ın suçsuz olduğu yönünde oy vermişti.





Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3’te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki “halkı isyana teşvik” başlıklı azil suçlamasından aklanmıştı.