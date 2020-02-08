Trump, aleyhinde ifade veren büyükelçiyi görevden aldı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi üst düzey yetkilisi Alexander Vindman'ın görevden alındığının açıklanmasının ardından, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Gordon Sondland'in de görevden alındığı bildirildi.







Sondland, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Trump'ın kendisini 'derhal görevden alma' niyeti konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.





Sondland, açıklamasında Başkan Trump'a 'kendisine hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür ettiğini' belirtti.





Sözgelimi görevden almalar, Trump'ın Senato'da yapıla oylamalarda 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamalarından aklanmasının ardından geldi.





Trump’ın azil sürecine ilişkin soruşturmada Kongre'ye tanık olarak ifade veren Sondland, Trump’ın talimatı üzerine, Ukrayna’ya dair Rudy Guiliani ile birlikte çalıştığını söylemişti.





Kasım ayında ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda kamuya açık oturumda ifade veren Sondland, Ukrayna’ya ilişkin talimatın Donald Trump’ın kendisinden geldiğini belirmişti.





Sondland ifadesinde, Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’den, rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istediği telefon görüşmesinden bir gün sonra, Trump ile görüştüğünü dile getirmişti.





Sonrasında Sondland’in azil soruşturmasıyla iş birliği yaptığı ancak geçen ay verdiği ifadenin tutarlı olmadığı iddia edilmişti.





Sondland’in ilk ifadesinde Ukraynalı bir yetkiliye, Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatılmazsa askeri yardımın yapılamayabileceğini söylediği belirtilmiş, ABD medyası Sondland'in, daha sonra bu ifadeyi değiştirdiğini duyurmuştu.