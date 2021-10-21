Samanyolu Haber /Gündem / Trump alternatif sosyal medya için düğmeye bastı /21 Ekim 2021 10:22

Trump alternatif sosyal medya için düğmeye bastı

ABD’nin eski başkanı Trump, Truth Social adını taşıyan yeni sosyal medya platformunu duyururken, bu yolla kendisini susturmaya çalışan teknoloji devlerinin "zorbalığına" meydan okuyacağını açıkladı.

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Kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle sosyal medya hesapları kapatılan eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social adını taşıyan yeni bir sosyal medya platformu kurduğunu duyurdu.

"Trump Medya ve Teknoloji Grubu" adını taşıyan medya şirketini kamuoyuna duyurduğu basın açıklamasında Trump,  bu kapsamda faaliyete geçecek sosyal medya uygulaması için de şu gerekçeyi öne sürdü:

"Taliban'ın Twitter'da muazzam varlık gösterdiği, en sevilen Amerikan başkanının ise susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu kabul edilemez."

Dünya siyasetini Twitter üzerinden yöneten, paylaşımlarıyla diplomatik krizlere yol açan Trump'ın Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesapları, 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskını sonrasında, "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle kapatılmıştı. 

9 aydır sosyal medya platformları tarafından dışlanan Trump, kendine ait yeni uygulama ile teknoloji devlerinin "zorbalığına" meydan okumayı hedeflediğini söyledi. Eski ABD Başkanı, sosyal medya platformlarını kendisini haksız yere sansürlemekle suçluyor.

Trump'ın yeni sosyal medya uygulamasının ilk lansmanının önümüzdeki ay "davetli konuklara" yapılacağı, uygulamayı kullanmak isteyenlerin ise şimdiden ön siparişlerini, Apple'ın App Store'u üzerinden yapabilecekleri açıklandı.

Facebook, Kongre baskını sonrasında, 7 Ocak'ta şiddeti kışkırtıcı paylaşımları gerekçesiyle Trump'ın hesabını kapatmıştı. Bunu Twitter'ın "şiddeti daha fazla kışkırtma riski" gerekçesiyle Trump'ın hesabını kapatma kararı izlemişti.
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