Trump anketlerde resmen çakıldı

Rakamlar, Trump için pek umut vaat etmiyor.







Floyd'un cani bir şekilde boğularak öldürülmesi, 25 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Bu ölümden üç ila sekiz gün sonra yapılmış olan anketler, Demokratik Parti başkanlık adayı Joe Biden'ı Trump'ın ortalama 10 puan önünde gösteriyor.





Ahvalnews.com'da yer alan habere göre CNN-SSRS anketinde Biden yüzde 55 iken, Trump yüzde 41 oy oranında gözüküyor.





NBC-WSJ anketine göre Biden 49'a 42, NPR-PBS-Marist anketine göre 47'e 37 ve Monmouth Universitesi anketine göre ise 52'ye karşı 41 oranla Trump'ın önünde seyrediyor.



