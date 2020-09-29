Trump aradaki farkı kapatıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'ın yapacağı ilk canlı yayın tartışmasına kısa bir süre kala yayımlanan bir ankette, Biden'e yüzde 47, Trump'a yüzde 45 destek çıktı. Daha önceki anketlerde oy oranları sırasıyla yüzde 50-yüzde 40 şeklindeydi.







Harvard Amerika Siyaset Araştırmaları Merkezi (CAPS) ve Harris'in "The Hill" isimli haber sitesi için 22-24 Eylül tarihlerinde yaptığı ankette 30 Eylül akşamı yapılacak canlı yayın tartışmaları öncesi Trump'ın rakibi ile arayı kapatması dikkati çekti.





100 SEÇMENDEN 8'İ "KARARSIZIM" DEDİ





Ankette seçmenlerin yüzde 47'si oyunu Demokrat aday Joe Biden'a vereceğini belirtirken, yüzde 45'i de oyunu Trump'tan yana kullanacağını kaydetti. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 8'i ise çekimser kaldı.





Aynı kuruluşların ağustos ayında yayımladığı ankete kıyasla Trump'un oyunu yüzde 42'den yüzde 45'e çıkardı. Biden ise yüzde 49'dan yüzde 47'ye geriledi.





Çekimser kalan seçmenlerin yüzde 52'si Biden'a oy vermeye daha yakın olduklarını, yüzde 48'i de kendilerinin Trump'a daha yakın olduğunu vurguladı.





Harvard CAPS-Harris Anket Direktörü Mark Penn, yaptığı açıklamada, "Anket, Trump'ın Biden ile arasındaki farkı yüzde 2'ye indirmesi, başkanın ekonomide ilerleme kaydettiğini gösteriyor." yorumunda bulundu.





İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI 30 EYLÜL'DE





ABD'de seçmenler 3 Kasım'da 59'uncu Başkanlık Seçimleri için sandık başına gidecek. Trump ve rakibi Biden ilk canlı yayın tartışmasını 30 Eylül'de yapacak.







Tartışma konuları arasında Yüksek Mahkeme, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) , ekonomi, şehirlerdeki şiddet olayları ve ırkçılık yer alacak.





Ohio eyaletinin Cleveland şehrinde yapılacak ilk tartışmanın moderatörlüğünü ise Fox TV sunucusu Chris Wallace yapacak.





Trump ve Biden, daha sonra 15 Ekim'de Florida'nın Miami şehrinde ve 22 Ekim'de Tennessee'nin Nashville şehrinde canlı yayında karşı karşıya gelecek.





İki partinin başkan yardımcısı adayları Cumhuriyetçi Mike Pence ve Demokrat Kamala Harris ise 7 Ekim'de Utah'ta canlı yayında tartışacak.