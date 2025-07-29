Trump: Artık Putinle görüşmek istemiyorum

Trump, bu yıl içinde gerçekleşen altı telefon görüşmesinin sonuncusunun 3 Temmuz'da yapıldığını ve bu görüşmeden memnun kalmadığını belirtti.



ABD lideri, daha önce Rusya'ya verdiği 50 günlük Ukrayna ültimatomunu 28 Temmuz itibarıyla 10-12 güne indirdiğini duyurdu. "Putin'den çok hayal kırıklığına uğradım. Beklemek anlamsız... Cömert olmak istiyorum ama hiçbir ilerleme görmüyoruz" diyen Trump, ateşkes sağlanamaması durumunda çok sert yaptırımlar uygulanacağını tekrarladı.



Trump, Putin'in kendisine yalan söyleyip söylemediği sorusuna, "Yalan kelimesini kullanmak istemem ama iyi görüşmeler yaptık ve en az üç kez ateşkes ve belki de barışa çok yaklaştığımızı sandık. Bu çok sık oldu ve hoşuma gitmiyor" yanıtını verdi. ABD Başkanı, Rusya'nın görüşmeler sırasında saygılı bir dil kullandığını ancak ertesi gün savaşın devam ettiğini öne sürdü.



Zelenski'den Trump'a Övgü: "Barışı Yakınlaştıracak Adım"



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya verdiği ültimatom süresini 50 günden 10-12 güne indirme kararını olumlu karşıladı.



X (eski Twitter) hesabından yaptığı açıklamada Zelenski, Trump'a ateşkes çabaları için teşekkür ederken, Kiev yönetiminin barışa bağlılığını sürdüreceğini ve Washington ile işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.



Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımları tercih etmediğini ve Ukrayna'da ateşkes umudunu koruduğunu ifade ederken, nihai kararını önümüzdeki 24 saat içinde vereceğini duyurdu. ABD lideri, bu süreçte hala bir anlaşma sağlanabileceğine dair iyimserliğini koruyor.