Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Aşı kasıma hazır olabilir /06 Ağustos 2020 17:32

Trump: Aşı kasıma hazır olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs aşının 3 Kasım ABD seçimlerinde hazır olabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Newsradio WTAM radyosunda gerçekleşen programa katılan Trump, koronavirüs aşısına ilişkin soruları yanıtladı. 

Trump, aşının ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesi hazır olabileceğini söyledi. 

Program sunucusu Geraldo Rivera'nın '3 Kasım'dan önce çıkması mümkün mü?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: 

"Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. Aşağı yukarı o tarihlerde hazır olur."

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs nedeniyle 161 bin 660 kişi hayatını kaybetti. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 milyon 975 bin 279'a ulaştı.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 862 bin 761 vakayla Brezilya, 1 milyon 977 bin 972 vakayla Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 532 bin 745 vakayla California, salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 502 bin 739 vakayla Florida ve 482 bin 101 vakayla Teksas takip ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump: Aşı kasıma hazır olabilir Sonraki Haber >>

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Birkaç yılda gelinen mesafe... 'Siz bu kardeşinize hele yetkiyi verin...'

Kovulunca itiraflara başladı!

Kovulunca itiraflara başladı!

Patlama anı kamerada!

Patlama anı kamerada!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Suları ısındı, gidiciler gidici!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Beyrut'ta patlama anı kamerada!

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:14:25