Trump: Aşıyı bir ay içinde bekliyorum

Demokrat partinin başkan adayı Joe Biden ile yapacağı tartışma programı öncesinde, Donald Trump ABC News kanalında seçmenlerin sorularını yanıtladı.







Trump, koronavirüs salgınına dair gelen soruları cevaplarken, aşı çalışmaları ile ilgili, "Aşıya çok yakınız. Aslında, bir önceki yönetim olsaydı FDA (ABD Gıda ve İlaç Yönetimi), onaylar yüzünden aşının gelmesi yıllar sürebilirdi. Ama bizim aşıya ulaşmamıza haftalar kaldı; 3 hafta, 4 hafta içinde olabilir." diyerek aşının kısa zamanda dağıtıma hazır olabileceğini söyledi.





Trump: Maskenin iyi olmadığını düşünen insanlar da var





Seçmenlerin, maske kullanımıyla ilgili neden daha katı kurallar uygulanmadığı sorusuna Trump, "Maskenin iyi olmadığını düşünen insanlar da var" diye cevap verdi.





Trump'a koronavirüs salgını hakkında tavsiyeler veren ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi ise maske kullanımının çok önemli olduğu hususunda birçok kez uyarıda bulundu.





'Salgını küçümsemedim'





ABD'li lider, gazeteci Bob Woodward'ın kitabındaki "Trump Covid-19'u önemsiz gibi gösterdi" ifadelerine ilişkin, "Salgını hiç küçümsemedim. Aslında, eylem açısından oldukça ciddiye aldım. Dürüst olmak gerekirse, İnsanların paniklemesini istemiyorum" dedi.





Woodward'ın "Öfke (Rage)" isimli kitabında, Trump ile 19 Mart'ta yaptığı bir röportajda, Başkanın Covid-19 salgının etkilerinin farkında olduğu ancak buna rağmen halka virüsü önemsiz gibi göstermeye çalıştığını kabul ettiğini yazmasının ardından Washington'da tartışmalar yeniden Trump'ın virüs politikasına odaklandı.





Trump: Ülkemizde ırkçılık sorunu olmadığını umuyorum





Son aylarda patlak veren ırkçılık oylarına ilişkin Trump, "Ülkemizde ırkçılık sorunu olmadığını umuyorum" dedi.





Hafta sonu, İki polisin ağır yaralandığı saldırının ardından Donald Trump, katil için idam istemişti. Trump olayla ilgili oğlunun paylaştığı bir Twitter paylaşımını alıntılayarak, "(Polisler) Şayet ölürlerse, katil için hızlı bir yargılama ile idam verilmeli. Bunu durdurmanın başka yolu yok." ifadelerini kullanmıştı.