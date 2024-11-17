Trump, askeri yetkilileri 'vatana ihanet'ten yargılamaya hazırlanıyor!

ABD merkezli NBC kanalının haberinde, ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibinin, Afganistan'dan çekilmesinde direkt dahli olan ABD ordusunun mevcut ve eski üst düzey üyelerinin tespiti ve bu isimlerin askeri mahkemede yargılanabilmeleri için çalışma yürüttüğü ileri sürüldü.





'LİSTE OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

NBC'ye konuşan ve adının zikredilmesini istemeyen ABD'li bir yetkili, söz konusu askeri komutanların "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanma ihtimalleri üzerinde çalışıldığını belirtti. Yetkili, Trump'ın ekibinin, ABD'nin Afganistan'dan kaotik şekilde ayrılması sürecinde karar mekanizmasında etkili olan üst düzey mevcut ve eski komutanların bir listesini oluşturmaya çalıştıklarını kaydederek, "Bu konunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyorlar" dedi.





Afganistan'dan çekilme sürecinin nasıl işlediğine ilişkin araştırma yürütüldüğünü aktaran yetkili, bu süreçte direkt olarak etkili olan komutanların, "vatana ihanet olmasa dahi, örnek teşkil edecek daha düşük suçlamayla" askeri mahkemede yargılanmalarının yolunu açmak istediklerini söyledi.





TRUMP, 'ABD TARİHİNİN EN UTANÇ VERİCİ GÜNÜ' DEMİŞTİ

Gazete Duvar'da yer alan habere göre ABD Temsilciler Meclisi eylül ayında yaptığı oylamada, Başkan Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Biden yönetiminin 13 mevcut ve eski üst düzey üyelerini ABD'nin Afganistan'dan kaotik ve ölümcül şekilde çekilmesini kınayan bir karar tasarısını kabul etmişti.





Trump, Afganistan'dan çekilme olayını ülke için "aşağılanma" olarak nitelemiş ve bunun ABD tarihinin "en utanç verici günü" şekilde tanımlamıştı.





Öte yandan 2022'de yapılan bağımsız bir soruşturmada, Afganistan'dan çekilme konusunda yaşanan "başarısızlıkta" Biden yönetiminin yanı sıra, ilk başkanlık döneminde Taliban'la kısmı çekilme konusunda anlaşmaya varan Trump da suçlu bulunmuştu.





Ne olmuştu?

Taliban yönetiminin 11 Eylül saldırılarının faili terör örgütü El-Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'i barındırdığı gerekçesiyle 2001'de Afganistan'ı işgal eden ABD, 31 Ağustos 2021'de son askerini de çekerek Afganistan'dan ayrılmıştı. Kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin tartışmalarda ABD kurumlarının koordinasyonsuzluğu ve hazırlıksızlığına işaret edilmişti.





26 Ağustos 2021'de ABD askerlerinin yoğun bulunduğu Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kapılarından birine bombalı saldırı düzenlemişti. Saldırıda onlarca Afgan ve 13 ABD askeri ölmüştü.





ABD ordusu ise 29 Ağustos 2021'de söz konusu havalimanına saldırı düzenleyeceği iddiasıyla bir araca hava saldırısı düzenlemişti. ABD ordusu ve yönetimi, saldırı hazırlığındaki bir IŞİD aracını hedef aldığını, araçtaki ikincil patlamaların da araçtaki patlayıcılar olduğunu iddia etmişti.





Çok kısa bir süre sonra istihbaratın tamamen yanlış olduğu ve saldırıda 7 çocuğun yanı sıra 10 sivilin öldürüldüğü ortaya çıktı. ABD yönetimi de 31 Ağustos 2021'de geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipmanı, silahı ve ABD ile çalışmış binlerce Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı.





ABD Başkanı Biden, 26 Ağustos 2022'de yaptığı açıklamada, işgal boyunca toplamda 2 bin 261 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.