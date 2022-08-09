Samanyolu Haber /Dünya / Trump, evrakları yırtıp tuvalete mi atıyordu? /09 Ağustos 2022 09:16

Trump, evrakları yırtıp tuvalete mi atıyordu?

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başkanlığı döneminde resmi kayıtlara geçirilmesi gereken evrakları "tuvalete atmak" suretiyle yok ettiği iddialarına ilişkin yeni fotoğraflar paylaşıldı.

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New York Times gazetecisi Maggie Haberman'ın önümüzdeki aylarda yayınlanacak kitabında da yer vereceği iddialarına göre, Trump Oval Ofis belgelerini birçok kez saklamak yerine tuvalete atarak ortadan kaldırdı.

Trump, Haberman'ın aylar önce "Confidence Man" (Güven Adamı) kitap çalışması kapsamında öne sürdüğü bu iddiaları reddediyordu.

Pazartesi günü Axios haber sitesinde yayınlanan bir haberde, Haberman'ın bu iddialarını destekleyecek iki fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraflarda yırtılmış el yazısı kağıtların iki ayrı klozete atıldığı görülüyor.



Gazeteci Maggie Haberman, ismi açıklanmayan Beyaz Saray kaynaklarından elde ettiğini açıkladığı bu fotoğraflarda, Trump tarafından tuvalete atılan evrakların yer aldığını söylüyor.


Twitter hesabından açıklama yapan Haberman, fotoğraflardan birinin Beyaz Saray tuvaletinden, diğerinin ise Trump'ın deniz aşırı seyahatlerinden birindeki tuvaletten çekildiğini söyledi.

Haberman paylaşımında, "Trump'ın kağıtları yırtıp sonra tekrar bantlatma alışkanlığı olduğu biliniyordu ancak onları atma alışkanlığı olduğu bilinmiyordu." ifadelerini kullandı.

Trump'ın sosyal medya uygulaması teknik sorunlar nedeniyle beklenen başarıyı sağlayamadı
Axios'un aktarımına göre, Trump'ın sözcüleri Haberman'ın fotoğraflı iddialarını "kitabının tanıtımı için yaptığı planın bir parçası" olarak değerlendirerek yalan haber olduğunu ifade etti.

ABD'de yasalara göre başkan tarafından oluşturulan ya da başkana sunulan belgelerin yok edilmesi yasa dışı bir uygulama. Beyaz Saray belgelerinin kayıt altında tutularak saklanması gerekiyor.
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