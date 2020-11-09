Samanyolu Haber /Dünya / Trump, başkanlığın ardından Twitter hesabını da kaybedebilir /09 Kasım 2020 09:18

Trump, başkanlığın ardından Twitter hesabını da kaybedebilir

Donald Trump, sayımları devam eden seçimleri kaybederse Twitter hesabını da kaybedebilir.

SHABER3.COM

Resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık yarışını rakibi Joe Biden'a kaybeden Donald Trump, sayımları devam eden seçimleri kaybederse Twitter hesabını da kaybedebilir. 

The Verge'de yer alan habere göre, bugüne kadar Twitter'dan birçok uyarı alan Trump, başkanlığı kaybettiği takdirde Twitter'ın 'dünya lideri' muafiyetleri dışında kalacak. 


Başka bir deyişle Biden Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduğunda  Trump sadece başkanlığı değil Twitter hesabını da kapatabilir. 
Twitter, seçim döneminde Trump'ın yaptığı paylaşımlara sahte bilgiye ev sahipliği yaptığı iddiası ile uyarı yazısı eklemişti. 

Mikro blog platformu Trump'ın pek çok paylaşımına "Bu Tweette paylaşılan içeriklerin bir kısmı veya tümü tartışmalıdır ve bir seçime ya da başka bir toplumsal sürece katılma konusunda yanlış yönlendiriyor olabilir" şeklinde uyarı etiketi eklemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:48:02