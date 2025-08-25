Samanyolu Haber /Dünya / Trump, başkent Washington’dan sonra bir eyalete daha asker konuşlandıracak /25 Ağustos 2025 09:58

Trump, başkent Washington’dan sonra bir eyalete daha asker konuşlandıracak

Trump, başkent Washington'ın güvenliğini sağlamak amacıyla eyalet geneline asker konuşlandırırken, komşu eyalet Maryland'e de konuşlandırabileceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington'ın güvenliği için görevlendirdiği Ulusal Muhafız birliklerini, komşu eyalet Maryland'de de konuşlandırabileceğini bildirdi.

Daha önce Chicago ve New York'a güvenlik tehdidini ortadan kaldırmak için Ulusal Muhafızları göndermeyi düşündüğünü açıklayan Trump, Maryland Valisi Wes Moore ile yaşadığı polemik sonrasın Baltimore'u da bu şehirlerin arasına dahil etti.

‘VALİ SUÇ RAKAMLARINI ÇARPITMAZSA…’
Moore'un, Baltimore'da iddia edildiği kadar suç işlenmediğini savunarak birlikte şehri gezme teklifini "oldukça kaba ve kışkırtıcı" bulan Trump, "Başkan olarak, oraya yürüyüşe çıkmadan önce bu suç felaketini temizlemesini tercih ederim. Wes Moore'un suç sicili çok kötü, tabii diğer birçok 'mavi' (Demokrat) eyaletin yaptığı gibi suç rakamlarını çarpıtmazsa" ifadelerine yer verdi.

Trump, Baltimore'un suç ve cinayet istatistiklerine göre ülkenin en kötü 4'üncü şehri olduğunu belirttiği paylaşımında, Maryland Valisi Moore'un "konuşmayı bırakıp işe koyulması" gerektiğini kaydetti.

‘SONRAKİ DURAĞIMIZ CHICAGO’
Moore, Trump'ı, Washington'da suç ve evsizlerle mücadele amacıyla federal yetkilerini "eşi benzeri görülmemiş şekilde" kullanmakla suçlamıştı.

Trump, 22 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulusal Muhafızların suç oranı yüksek şehirlerde görevlendirilmesine ilişkin, "Sanırım bir sonraki durağımız Chicago olacak. Daha sonra New York'a yardım edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

