Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Bazı cephe hatlarında ateşkes sağlandı /22 Mart 2025 15:35

Trump: Bazı cephe hatlarında ateşkes sağlandı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te Fox News’e verdiği röportajda, Ukrayna’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve “toprak paylaşımı” konusundaki müzakerelerin “şu anda devam ettiğini” açıkladı.

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Bazı cephe hatlarında ateşkes sağlandığını belirten Trump, mevcut ateşkesin başarılı bir şekilde uygulandığını ifade etti. Trump, “Çok yakında tam bir ateşkese ulaşacağımızı düşünüyorum. Ardından bir anlaşmamız olacak. Şu anda toprak paylaşımı gibi konular görüşülüyor,” dedi.

Anlaşmaya dair umutlar

ABD Başkanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştirdiği görüşmelerin, bir anlaşmanın temellerini attığını belirtti. “Her iki liderle de çok iyi görüştüm ve anlaşmanın sınırlarının belirlendiğini düşünüyorum. Umarım bu sınırlar üzerinde bir uzlaşmaya varabiliriz,” diyen Trump, anlaşmaya dair umutlu olduğunu vurguladı.

ABD’nin, Trump’ın göreve başlamasından sonra Rusya ve Ukrayna ile yoğun temaslar gerçekleştirdiği ve Suudi Arabistan’da ayrı ayrı görüşmeler düzenlediği belirtildi. Yakın zamanda bu görüşmelerin devam edeceği de açıklandı. Kremlin, bu müzakerelerde Ukrayna’dan tarım ürünlerinin ihracatını içeren tahıl anlaşmasının yeniden başlatılmasının da gündeme geleceğini belirtti.

18 Mart’ta Putin ile yapılan telefon görüşmesinde, Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik saldırıların geçici olarak durdurulması konusunda mutabakat sağlandığı açıklandı. Kiev yönetimi, enerji altyapısına yönelik saldırılara 30 günlük bir moratoryum uygulanmasını destekledi. Öte yandan, 21 Mart’ta Rusya Soruşturma Komitesi’nin “Sudja” gaz ölçüm istasyonuna yönelik saldırıdan Kiev’i sorumlu tutmasının ardından, Kremlin’den bu durumun Zelenski’ye olan güveni zedelediği yönünde bir açıklama geldi. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Ukrayna’daki enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurma emrinin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı.
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