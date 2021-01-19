Samanyolu Haber /Dünya / Trump bazı ülkelere seyahat yasağını kaldırdı /19 Ocak 2021 09:47

Trump bazı ülkelere seyahat yasağını kaldırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Koronvirüs salgını sebebiyle bazı ülkelere uyguladığı seyahat yasağı kaldırıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) dolayı getirilen seyahat yasağını 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı. 

Trump, 2020 yılı mart ayında Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasaklarına dair yeni bir karara imza attı.

26 OCAK'TAN İTİBAREN YASAK KALKIYOR

Yasağın kaldırılmasına yönelik imzaladığı genelgede Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) 26 Ocak'tan itibaren dış hatlardan seyahat eden tüm yolculardan "negatif" Covid-19 test sonucu isteyeceği belirtildi.

CDC'nin bu uygulamasının, sağlık açısından güvenliğin sağlanması adına yeterli olduğunu belirten Trump, bu tarihten itibaren söz konusu ülkelere yönelik yasakların da kalkacağını kaydetti.
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