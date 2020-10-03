Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Bence iyi gidiyor /03 Ekim 2020 10:45

Trump: Bence iyi gidiyor

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

SHABER3.COM

Danışmanlarından Hope Hicks’in koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından yaptırdıkları koronavirüs testinde eşi Melania Trump ve kendisinin test sonucu pozitif çıkan Trump, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dün akşam tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülen Trump, durumuna yönelik, "Bence iyi gidiyor, hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

?Trump, Walter Reed Askeri Hastanesine önlem amaçlı götürülmeden önce Beyaz Saray'da kaydettiği videoda ise kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Walter Reed Askeri Hastanesine gidiyorum. Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ama her şeyin yolunda olduğundan emin olacağız" dedi. 
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