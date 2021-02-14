Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak’ta başşehir Washington DC’de bulunan Kongre binasına eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri tarafından düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmişti. Kanlı baskından sorumlu tutulan Trump’a karşı Senato’da devam eden azil yargılamasının 5'inci gününde karar çıktı.







Yerel saatle 10:00'da toplanan Senato Genel Kurulu’nda Demokratlar, Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jaime Herrera Beutler'i tanık olarak çağırmak istemesi üzerine yapılan oylamada Demokratların yanı sıra 5 Cumhuriyetçi’nin de lehte oy kullanması ile söz konusu talep, 45'e karşı 55 Senatör oyu ile kabul edilmişti.





TANIK ÇAĞRILMAMASI KONUSUNDA UZLAŞILDI





Böylece Trump'ın Senato’daki azil yargılamasında tanık çağrılmasına karar verilmişti. Ancak Trump’ın avukatları ve Demokrat savcı vekilleri, tanık ifadesinin deliller arasına eklenmesine karar vererek, tanık çağrılmaması konusunda uzlaştı.





DONALD TRUMP BERAAT ETTİ





Trump’ın azil yargılamasında tanık dinlenmesi kararından vazgeçilmesi ile birlikte yargılamanın uzama ihtimali ortadan kalktı. Yargılama tarafların kapanış konuşmalarının ardından oylamaya geçildi.





Yapılan oylama sonucunda aklandı.





İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLİYORDU





İddianamede Trump’a iki suçlama yöneltiliyordu. Bunlardan ilki seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarda bulunmaktı. İkincisi ise Kongre baskınında isyana teşvikti.





100 üyeli Senato'da Trump'ın suçlu bulunabilmesi için üçte iki çoğunluk gerekiyordu. 50 Demokrat senatöre 17 Cumhuriyetçi senatör daha katılsaydı Trump suçlu bulunabilecekti. Ancak Demokratlar, Cumhuriyetçilerden istediği desteği bulamadı ve Trump beraat etti.





Oylamada 50 Demokrat'a 7 Cumhuriyetçi senatör destek verdi ve 57'ye 43 sonuçlandı. Böylece üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için ikinci görevden alma davasında beraat kararı çıktı.





DAHA ÖNCE DE AZİL SÜRECİ YAŞANMIŞTI





Temsilciler Meclisi, 2019 yılı aralık ayında Trump’ın Ukrayna’dan Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatmasını talep ederek kanunları çiğnediği gerekçesiyle azline karar vermişti.





Ancak Senato’da o dönem çoğunluk Cumhuriyetçilerdeydi ve yapılan oylama sonucu Trump görevini sürdürebilmişti.