Trump Beyaz Saray'ı resmen terk etti

ABD'de 3 Kasım seçimini kazanan Demokrat Partili Joe Biden'ın birkaç saat sonra başlayacak yemin törenine katılmayacak olan Donald Trump, 'Başkan' sıfatıyla Beyaz Saray'dan son kez çıkış yaptı.



Bugün ABD Başkanlığı'nı Seçilmiş Başkan Joe Biden'a devredecek olan Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'dan ayrıldı. Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Trump, "Amerikan Başkanı olarak görev yapmak hayatımın en büyük onuruydu" dedi.





Başkanlık uçağı Air Force 1'la son kez seyahat eden Trump, Florida'daki kumsal evine gidecek. Uçuştan önce yaklaşık 200 destekçisi ve ailesiyle Andrews Hava Üssü'nde kısa bir veda töreni yapan Trump, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





"Amerikan ordusunu yeniden inşa ettik, uzaya yönelik yeni bir askeri güç ortaya koyduk. Biz sıradan bir yönetim değiliz.





"Yaptıklarımızı gördüğünüzde bizi hatırlayın. Ekonomimiz, müthiş bir ilerleme kaydetti. Salgın tüm ülkeler gibi bizi de etkiledi ancak kimse kendisini kurtaramadı. Biz ise tıbbi bir mucizeye imza atarak 9 ayda aşı ürettik.