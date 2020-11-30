Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Biden'in 80 milyon oy aldığına inanmıyorum /30 Kasım 2020 10:37

Trump: Biden'in 80 milyon oy aldığına inanmıyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum" dedi.

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Trump, seçimlerden sonraki ilk televizyon mülakatını Fox News kanalına verdi.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Demokratlar'ın posta yoluyla kullanılan oylarda açık bir şekilde hile yaptığını savunan Trump, "Bu konudaki fikrimi değiştiremezsiniz, 6 ay da geçse görüşüm değişmeyecek, seçimlerde ciddi oranda hile yapıldı." ifadelerini kullandı.

Trump, seçimlere ilişkin çeşitli mahkemelere yaptıkları başvuruların geri çevrilmesinden şikayet ederek, özellikle Pennsylvania eyaletindeki seçim sonuçlarına ilişkin davaya atıfta bulundu. Trump, "Bu işi gerekiyorsa Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacağız. Yüksek Mahkeme'nin bunu kabul etmesi gerekir." diye konuştu.

Ellerinde delil niteliğinde yüzlerce ifade olduğunu dile getiren Trump, bu delillerin mahkemelerde kabul görmediğini ve yargıçların taraflı davrandığını öne sürdü.

Trump ayrıca, ülkedeki seçim usulsüzlüklerine bir noktada Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dahil olması gerektiğini düşündüğünü de belirtti.

3 Kasım seçim sonuçlarına Cumhuriyetçiler'in itiraz etmemesi durumunda bundan sonra Beyaz Saray'a Cumhuriyetçi bir başkanın gelmesinin çok zor olacağını dile getiren Trump, "Joe Biden 80 milyon oy almadı, buna inanmıyorum." dedi.

Trump, bazı yabancı liderlerin kendisini arayıp seçim sonuçlarına ilişkin desteklerini ifade ettiğini söyledi. Trump, bu liderlerin ABD'deki 3 Kasım seçimlerinin gördükleri en berbat seçim olduğunu söylediklerini de ileri sürdü.

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