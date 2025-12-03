Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Biden'in e-imzalı kararlarının hepsini iptal etti /03 Aralık 2025 13:39

Trump, Biden'in e-imzalı kararlarının hepsini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Eski Başkan Joe Biden döneminde ‘otomatik e-imza' ile imzalanan tüm belgelerin artık geçersiz sayılacağını duyurdu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski Başkan Joe Biden’ın görev süresi sırasında alınan kararlarla ilgili görüşlerini paylaştı. Eski Başkan, Biden döneminde ‘otomatik e-imza’ ile imzalanmış olduğunu iddia ettiği resmi belgelerin artık geçerliliği olmadığını ifade etti.

Trump, paylaşımında, “Joseph R. Biden Jr. döneminde kötü şöhretli ve yetkisiz 'otopen' (otomatik e-imza) ile imzalanmış tüm belgeler, bildiriler, başkanlık kararnameleri ve sözleşmeler bundan böyle hükümsüz, geçersiz ve hiçbir yasal etkisi olmayan işlemler olarak ilan edildi” ifadelerine yer verdi.

Trump açıklamasında, aynı dönemde Biden yönetiminin aldığı diğer kararların da geçersiz sayılabileceğini ima etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump, Biden'in e-imzalı kararlarının hepsini iptal etti Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:34:35