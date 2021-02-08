Samanyolu Haber /Dünya / Trump bir dahaki seçimde aday olabilecek mi? /08 Şubat 2021 20:50

Trump bir dahaki seçimde aday olabilecek mi?

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump'ın siyasi haklarıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya "Bunu senato çözmeli" cevabını verdiği belirtildi.

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ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın siyasi hakları hakkındaki soruya, "Bunu senato çözmeli" cevabını verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Başkanlık helikopteri "Marine One" ile Beyaz Saray'a iniş yapmasının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hakkında kendisine yöneltilen bir soruyu cevapladı. Bir muhabirin Trump'ın siyasi haklarını kaybetmesinin gerekip gerekmediği sorusu üzerine Başkan Biden, "Bunu senato çözmeli" ifadelerini kullandı.

Trump’ın ikinci azil yargılaması yarın başlıyor

6 Ocak'taki kanlı Kongre baskınından sorumlu tutulan Trump'ın azil yargılaması yarın Senato'da başlıyor. ABD tarihinde ikinci kez hakkında azil yargılaması yapılan ilk başkan olan Trump’ın yarından itibaren Senato Genel Kurulundaki yargılamasına başlanacak.
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