Samanyolu Haber /Dünya / Trump bizzat açıkladı: Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesine katılacak mı? /13 Mayıs 2025 22:34

Trump bizzat açıkladı: Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesine katılacak mı?

Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan barış müzakeresine ABD Başkanı Donald Trump'ın katılıp katılmayacağı merak konusu olmuştu. Trump, Rusya-Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını açıkladı. ABD Başkanı, görüşmelerin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" söyledi.

SHABER3.COM

Rusya ve Ukrayna liderleri, 15 Mayıs'ta İstanbul'da görüşmeye hazırlanıyor. Görüşmeye katılıp katılmayacağı merak edilen ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.

Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuşan Trump, Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'A GELMEYECEK

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla Esad Hasan Şeybani bu hafta Türkiye'de görüşecek" dedi.

Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump bizzat açıkladı: Türkiye'deki Rusya-Ukrayna zirvesine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:14:18