Trump, BM Daimi Temsilcisi'ni seçti

ABD Başkanlık seçimini kazanan ve 20 Ocak’ta resmi olarak göreve başlayacak olan Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi olarak Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik'i görevlendirdi.



ABD basınındaki haberlere göre Trump, yaptığı açıklamada, Stefanik'i ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi olarak seçtiğini duyurarak, "Elise inanılmaz derecede güçlü, sert ve akıllı bir 'Önce Amerika' savaşçısı" ifadelerini kullandı.



Trump, kendi sosyal medya hesabı Truth Social'dan yaptığı paylaşımda eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu yeni yönetime davet etmeyeceğini duyurmuştu.



Temsilciler Meclisi üyesi olan 40 yaşındaki Stefanik, uzun süredir Trump'ın Temsilciler Meclisi'ndeki en sadık müttefiklerinden biri olarak biliniyor. Stefanik, Trump'ın potansiyel başkan yardımcısı olarak görülen isimler arasında yer alıyordu.



New York'un taşrasında doğup büyüyen Stefanik, Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra eski Başkan George W. Bush yönetiminde iç politika konseyinde ve özel kalem müdürünün ofisinde çalıştı.



Stefanik, 2014'te 30 yaşındayken Kongre'ye seçilen ve daha sonra da Temsilciler Meclisi liderliğinde görev yapan en genç kadın oldu.