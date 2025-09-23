Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu; 80 yıllık organizasyonu hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a dönüşünün ardından BM Genel Kurulu’nda ilk konuşmasını yaparken, Birleşmiş Milletler’i amacına hizmet etmemekle sert bir şekilde eleştirdi. Trump, dünya örgütünün barışı sağlayamadığını ve yasa dışı göçü teşvik ettiğini öne sürdü.



80 yıllık organizasyonu “Birleşmiş Milletler’in amacı nedir?” sorusuyla hedef aldı. Kendi sorusuna cevap veren Trump “Sanki yaptıkları tek şey, çok güçlü bir şekilde yazılmış bir mektup göndermek gibi görünüyor. Boş sözlerdir ve boş sözler savaşı çözmez.” dedi.



79 yaşındaki başkan, New York’taki BM merkezinde bozuk bir yürüyen merdiven ve teleprompter’dan da şikayet etti.



Trump BM’yi hedef aldı



Trump, Birleşmiş Milletler’i sert ve alay yüklü sözlerle hedef aldı. Trump, kurumun barışa katkı sağlamadığını savundu. Trump, göreve geldiğinden bu yana 7 savaşı sona erdirdiğini belirtti, bunların hiçbirinde BM’den destek görmediğini, hatta telefon bile almadığını söyledi. ABD Başkanı, “BM’den aldığım iki şey var: bozuk bir yürüyen merdiven ve bozuk bir teleprompter” dedi.



Trump, zamanında çok daha ucuza çok daha kaliteli bir BM binası inşa etmeyi teklif ettiğini ancak bunun “yozlaşmışlar” tarafından reddedildiğini söyledi. Bunun BM’nin genel durumunu gösterdiğini ifade etti.



“Filistin devletinin tanınması Hamas’a ödül”



Trump, Washington’ın müttefiklerinin Filistin devletini tanıma kararını sert bir dille eleştirdi. Trump, bu adımı Hamas’a “korkunç vahşetleri” için verilen bir ödül olarak nitelendirdi: “Bu, 7 Ekim dahil korkunç vahşetleri için bir ödül olur. Üstelik onlar hala rehineleri serbest bırakmayı ya da ateşkesi kabul etmeyi reddediyor,” dedi. Trump, Hamas’tan rehinelerin tamamını derhal serbest bırakmasını istedi.



“Avrupa Rusya’dan petrol alımını derhal durdurmalı”



Trump Avrupalı müttefiklerinden Rusya’dan enerji ithalatını derhal durdurmalarını istedi. Trump ayrıca Çin ve Hindistan’ı, yaptıkları enerji alımlarıyla Ukrayna savaşını finanse etmekle suçladı.



Trump, “Avrupa’nın Rusya’dan enerji alımlarını derhal kesmesi gerekiyor. Aksi halde hepimiz çok zaman kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Birleşmiş Milletler Batı’ya karşı saldırıyı finanse ediyor”



Trump, Birleşmiş Milletler’i kitlesel göçü destekleyerek Batı’ya karşı “bir saldırıyı finanse etmekle” suçladı. Trump, örgütün ihtiyaç sahibi göçmenlere sağladığı mali yardımları hedef aldı. “Birleşmiş Milletler, Batılı ülkelerin ve onların sınırlarının üzerine gelen bir saldırıyı finanse ediyor,” dedi.



Trump ayrıca, BM’nin ABD’ye yasa dışı yollarla giren kişilere destek verdiğini iddia ederek, “BM, Amerika Birleşik Devletleri’ne yasa dışı yollarla gelen insanları destekliyor,” ifadelerini kullandı.



Avrupalılara seslendi: “Ülkeleriniz göç nedeniyle cehenneme gidiyor”



ABD Başkanı Avrupa’daki müttefiklerini göç politikaları nedeniyle sert bir dille uyardı ve kendi sert göç karşıtı uygulamalarını övdü. “Artık başarısız açık sınırlar deneyini sona erdirme zamanı,” diyen Trump, Avrupa ülkelerinin “cehenneme gittiğini” iddia etti.



Trump, konuşmasında Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı da hedef aldı. Lobdra’da insanların şeriat istediğini iddia etti. Khan, bir Batı başkentinin ilk Müslüman belediye başkanı olarak kayda geçmişti.



“İklim değişikliği tarihin en büyük aldatmacası”



Trump, iklim değişikliğini “tarihin en büyük aldatmacası” olarak tanımladı ve karbon ayak izi kavramının “sahte bir uydurma” olduğunu ileri sürdü.



“İklim değişikliği – bence dünyaya yapılmış en büyük aldatmaca,” diyen Trump, “Karbon ayak izi, kötü niyetli kişiler tarafından uydurulmuş bir sahtekarlık ve bu insanlar tam bir yıkıma doğru ilerliyor” ifadelerini kullandı.