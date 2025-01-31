Trump BRICS'i hedef aldı: Eğer...

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.





BRICS ülkelerinden yeni bir BRICS para birimi oluşturmayacakları ya da ABD dolarının yerini alabilecek başka bir para birimini desteklemeyeceklerine dair taahhüt isteyeceğini belirten Trump, "aksi takdirde bu ülkelere yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını" ve "bu ülkelerin ABD'ye ihracat yapamayacaklarını" açıkladı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Trump, BRICS ülkelerinin "dolardan uzaklaşmaya çalıştığını" ve "ABD'nin buna seyirci kalmayacağını" savunarak, bu ülkelerin kendilerine başka bir "enayi ulus" bulabileceklerini ifade etti.





BRICS'in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alma şansı olmadığını savunan Trump, "bunu deneyen herhangi bir ülke tarifelere merhaba ve ABD'ye elveda demelidir" şeklinde konuştu.





BRICS DÜNYA EKONOMİSİNDE ÖNEMLİ YERE SAHİP

Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.





Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.





Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.





2024'te yeni ülkelerin ve bu yıl Endonezya'nın da katılmasıyla toplam üye sayısı 10'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip bulunuyor.





Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Aralık 2024’te yaptığı yazılı açıklamada, Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ın da BRICS'e 2025 itibarıyla "ortak devlet" statüsünde katıldığı bildirilmişti.





BRICS NEDEN ÖNEMLİ?

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, bu yıl katılan beş yeni ülkeyle birlikte BRICS’in ekonomik büyüklüğü 29,5 trilyon doları geçerken, küresel ekonomideki payı da yüzde 28’e çıktı.





Çin, 18,5 trilyon dolarlık ekonomisiyle birliğin bu alanda açık ara lideri konumunda. Hindistan 4,1 trilyon dolar, Brezilya 2,2 trilyon dolar, Rusya 1,9 trilyon dolar, Suudi Arabistan ise 1,1 trilyon dolar büyüklükteki ekonomileriyle Çin’i takip ediyor.





Üye diğer ülkelerden BAE 536 milyar dolar, Güney Afrika 401 milyar dolar, İran 386 milyar dolar, Mısır 257 milyar dolar ve Etiyopya 192 milyar dolar ekonomik büyüklüğe sahip.





Genişleyen yeni BRICS'in toplam nüfusu ise yaklaşık 3,5 milyara çıkarken bu da dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 44’üne tekabül ediyor.





BRICS ülkeleri aynı zamanda dünyada ham petrolün yüzde 44'ünü üretiyor.





TÜRKİYE'NİN ÜYELİK SÜRECİ

Türkiye, BRICS'e tam üyelik başvurusunu 2024 yılının Eylül ayında resmen iletmişti. Bu başvuru, 22-24 Ekim 2024 tarihlerinde Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nde değerlendirildi.





Zirve sonucunda, Türkiye'ye "ortak ülke" (partner country) statüsü teklif edildi. Bu statü, tam üyelikten farklı olarak, BRICS ile stratejik, ekonomik veya politik iş birliği geliştiren ülkeleri kapsar. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu teklifi doğrulayarak, Türkiye'nin BRICS ile ilişkilerinin ortak üyelik statüsüyle ilerleyeceğini belirtmiştir.





GÜNCEL ÜYELİK DURUMU

Tam Üyeler:





Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri





Ortak Üyeler (Partner Ülkeler):





Endonezya, Malezya, Tayland, Türkiye, Belarus, Kazakistan, Cezayir, Küba, Bolivya, Nijerya, Uganda, Özbekistan, Vietnam





Bu sınıflandırma, BRICS'in genişleme sürecinde farklı ülkelerle çeşitli düzeylerde iş birliği yapma stratejisini yansıtmaktadır. Ortak üyelik statüsü, ülkelerin BRICS ile daha yakın ekonomik ve politik ilişkiler kurmasına olanak tanırken, tam üyelikten farklı olarak bazı sınırlamalar içermektedir.