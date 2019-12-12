Trump bu kez Greta'yı hedef aldı

Donald Trump, Twitter hesabından Greta Thunberg için “Çok gülünç. Greta kendisinin Öfke Yönetimi sorunu üzerinde çalışmalı, sonra da bir arkadaşıyla güzel bir eski usul filme gitmeli!Greta Thunberg de Trump’ın kendisi hakkında yazdığı ifadeleri Twitter hesabının kişisel bilgiler kısmında kullandı.







Thunberg, kişisel bilgilerine şunları yazdı:





"Kendi öfke sorunu üzerinde çalışan bir ergen. Şu sıra sakinleşmek ve güzel bir eski usul filmi arkadaşıyla izlemekle meşgul."





Time dergisi “yılın kişisi” olarak seçtiği Thunberg için devlet başkanlarının kendisi için söylediği şeyleri Twitter hesabının bio kısmına yazdığı ve özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'a attığı bakışla bu yıl adından bir hayli söz ettirdiği için “gençliğin gücü” ifadesini kullanmıştı.