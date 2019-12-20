Trump bu sefer o paketi imzalayacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün imzalayacağını açıkladı.





Senato'da kabul edilen bütçede Türkiye'ye dönük mali ve askeri müeyyideler bulunuyor.





TÜRKİYE'NİN PARASINI ÖDEDİĞİ F-35'LERİ AMERİKA SATIN ALACAK





Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemin alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçakları teslim edilmeyecek. Ücreti ödenen üç adet F-35 taarruz uçağı ABD Savunma Bakanlığı tarafından satın alınacak.





Bütçede Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) kapsamında yeni müeyyideler uygulanması gerektiği belirtiliyor.





KUZEY AKIM 2 VE TÜRK AKIM ETKİLENECEK





Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine müeyyide uygulanması şartı da bütçede yer alıyor.





Bu durumdan Kuzey Akımı 2 ve Türk Akım projeleri de etkilenecek.





Bütçede Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta da Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının kaldırılması.





Ambargoların kaldırılmasına rağmen silah satış ve transferlerine sınırlamalar getirilecek.