Samanyolu Haber /Dünya / Trump bu sefer o paketi imzalayacak /20 Aralık 2019 18:21

Trump bu sefer o paketi imzalayacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Rus S-400 hava savunma sistemi aldığı için Türkiye'ye dönük müeyyide paketlerini şu ana kadar imzalamamıştı. Trump içinde Türkiye'nin daha önce aldığı üç adet F-35 taarruz uçağının geri satın alınması için ayrılan 400 milyon dolarlık ödeneğin de yer aldığı savunma bütçesini bugün imzalayacağını açıkladı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 738 milyar dolarlık savunma bütçesini bugün imzalayacağını açıkladı.

Senato'da kabul edilen bütçede Türkiye'ye dönük mali ve askeri müeyyideler bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN PARASINI ÖDEDİĞİ F-35'LERİ AMERİKA SATIN ALACAK

Ankara'nın Rus S-400 hava savunma sistemin alım işlemlerine devam ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçakları teslim edilmeyecek. Ücreti ödenen üç adet F-35 taarruz uçağı ABD Savunma Bakanlığı tarafından satın alınacak. 

Bütçede Aynı zamanda Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) kapsamında yeni müeyyideler uygulanması gerektiği belirtiliyor.

KUZEY AKIM 2 VE TÜRK AKIM ETKİLENECEK

Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine müeyyide uygulanması şartı da bütçede yer alıyor. 

Bu durumdan Kuzey Akımı 2 ve Türk Akım projeleri de etkilenecek.

Bütçede Türkiye'yi ilgilendiren diğer bir nokta da Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarının kaldırılması. 

Ambargoların kaldırılmasına rağmen silah satış ve transferlerine sınırlamalar getirilecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump bu sefer o paketi imzalayacak Sonraki Haber >>

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

Kanser hastası Ayşe Özdoğan için çağrı

İşte Mehmet Altan'ın ' 1 Dolar'ı

İşte Mehmet Altan'ın ' 1 Dolar'ı

Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Ronaldo'dan rekorları alt üst eden gol

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Bir işsiz babanın yürek burkan feryadı...

Bomba gibi itiraflar...

Bomba gibi itiraflar...

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

İşkenceci 34 yıl sonra yakalandı

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Tramvayların arasında sıkışan bu otomobilden sağ kurtuldu

Kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri ezdi

Kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri ezdi

Kendi kazasını çekti

Kendi kazasını çekti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:19:06