Samanyolu Haber /Dünya / Trump, bu ülkelere de yaptırım uygulayacak /01 Mayıs 2025 23:40

Trump, bu ülkelere de yaptırım uygulayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran'dan petrol ya da petrokimya ürünü satın alan ülkelere "ikincil yaptırımlar" uygulanacağını, ABD ile iş yapmalarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan yapılan tüm petrol ve petrokimya ürünleri alımlarının durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, "İran'dan herhangi bir miktarda petrol ya da petrokimya ürünü satın alan her ülke ya da kişi derhal ikincil yaptırımlara tabi tutulacak. ABD ile herhangi bir şekilde, biçimde veya formda iş yapmalarına izin verilmeyecek." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bu sabah yaptığı bir Twitter (X) paylaşımında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu ABD’nin İran'la nükleer müzakere sürecindeki politikalarını etkilemeye çalışmakla suçladı.
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