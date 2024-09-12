Trump canlı yayına çıktı, şirketleri yüzde 10 değer kaybetti

New York borsası, beklenen enflasyon verilerinin ardından günü yükselişle tamamladı. Teknoloji hisselerinin desteği, piyasalara pozitif yönde yansıdı.







ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİLERLE UYUMLU





ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yıllık yüzde 2,5 artış gösterdi. Bu oran, beklentilerle paralel ilerledi. Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye kaydedildi. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3 yükselerek tahminlerin üzerine çıktı.





FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI





Fed’in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığı yüzde 85'e yükseldi. 50 baz puanlık indirim ihtimali ise yüzde 15’e geriledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,65 seviyesinde dengelendi.





TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ





Nvidia, Marvell ve Broadcom hisseleri yüzde 8’e kadar artış gösterdi. Amazon, Microsoft, Alphabet ve Meta hisselerinde de değer kazançları yaşandı. Apple ve Tesla hisseleri de bu olumlu havadan etkilendi.





TRUMP'IN ŞİRKETLERİ DEĞER KAYBETTİ





Donald Trump’ın şirketleri, canlı yayının ardından yüzde 10’un üzerinde değer kaybetti. Kamala Harris’in alternatif enerjiye destek açıklamaları, bazı enerji şirketlerine kazandırdı. First Solar hisseleri yüzde 15 artış kaydederken, Enphase Energy yüzde 6 yükseldi.