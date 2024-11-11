Samanyolu Haber /Dünya / Trump cephesinde Kiev’i zora sokacak açıklamalar! /11 Kasım 2024 11:25

Trump cephesinde Kiev’i zora sokacak açıklamalar!

Tekrar ABD başkanı seçilen Donald Trump’ın danışmanlarından emekli Korgeneral Keith Kellogg, Rusya ile ilişkilerde yaptırımlar yerine doğrudan iletişim kurulması gerektiğini savundu.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kellogg, The Wall Street Journal’a verdiği röportajda, sorunların çözümünde yaptırımların ya da kaba kuvvetin ilk tercih olmaması gerektiğini belirtti ve “Bu, kişisel ilişkilerle başlıyor” ifadesini kullandı.

Kellogg’un, Trump yönetiminde önemli pozisyonunda görev alabileceği de bildirildi.

Kellogg, Trump’ın liderlik tarzının kilit liderlerle doğrudan temas kurmak olduğunu ve Rusya ile ilişkilerde bu yöntemin daha verimli olabileceğini vurguladı.

Kellogg ayrıca, Ukrayna’daki çatışmaları dondurmayı ve Kiev’e ilave silah desteği sağlamayı da içeren bir barış planına işaret etti.
Bu planın, ABD-Rusya ilişkilerinde gerilimi azaltma ve doğrudan diplomasiye yönelme çabalarının bir parçası olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Trump'ın Oğlundan Zelensky’ye 'ABD Yardımı Yakında Kesilecek' İması

ABD Başkanı Trump’ın oğlu Donald Trump JR ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin ABD yardımını yakında kaybedebileceğine dair bir paylaşımda bulundu.

Trump Jr., sosyal medya hesabında, “38 gün içinde avantajlarınızı kaybedeceksiniz” şeklinde bir mesaj yayınladı.

Bu mesaj, 17 Aralık’ta ABD seçim sonuçlarının resmileşeceği tarihe işaret ediyor. Donald Trump’ın seçimi kazanmasının ardından Ukrayna’ya yapılan mali desteğin sonlandırılabileceğine dair bir mesaj olarak algılandı.

Donald Trump, seçim kampanyası boyunca Ukrayna’ya yardımları eleştirmiş ve bu fonların koşullara bağlı olarak sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Trump, Ukrayna ve İsrail’e yardımların “borç verme” şeklinde yapılmasını önermiş ve ABD’nin “hediye” vermek yerine kredi sağlamasını gerektiğini söylemişti. Trump’ın danışmanları da Ukrayna’nın askeri ve mali destek alabilmesi için barış müzakerelerine başlaması gerektiğini savunuyor.

Trump yönetimi, Rusya ile ilişkilerde diyalog ve karşılıklı anlaşmalar yoluyla çözüm arayışına girmeyi hedefliyor.
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