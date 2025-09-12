Trump: Charlie Kirk’ün katil zanlısı yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi sosyal medya fenomeni Charlie Kirk’ün öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişmeyi duyurdu. Trump, Kirk’ün katil zanlısının yakalandığını açıkladı.





Trump, ihbarın şüpheliye yakın bir kişi tarafından yapıldığını belirterek, federal yetkililer ve Utah polisiyle FBI’ı “başarılı operasyon” için tebrik etti.





ETKİNLİKTE VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ





31 yaşındaki Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde katıldığı bir etkinlik sırasında boynuna ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Olayın ardından siyah giyimli ve maskeli bir kişinin kaçtığı tespit edilmiş, güvenlik güçleri izleri takip ederek şüpheliyi yakalamıştı.