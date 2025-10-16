Trump, CIA'ye Maduro'yu devirme yetkisi vermiş

ABD yönetimi, uzun süredir Maduro hükümetini yasa dışı ilan ederek muhalefete destek veriyor. CIA’ya verilen yeni yetki, Washington’un Venezuela’daki siyasi kriz karşısında daha agresif ve müdahaleci bir tutum sergilemeye başladığını gösteriyor.





Kaynak: Serbestiyet

Beyaz Saray tarafından gizli tutulan direktif, Maduro’nun iktidardan uzaklaştırılmasını hedefliyor. Trump yönetimi, daha önce de Maduro’nun yakalanmasına yol açacak bilgi paylaşımı için 50 milyon dolarlık ödül teklif etmişti.Venezuela muhalefetinin önde gelen ismi María Corina Machado, geçtiğimiz günlerde kazandığı Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etmiş ve ödülü “Trump adına” kabul ettiğini söylemişti.Trump da Machado’nun kendisini arayarak ödülü kendi adına kabul ettiğini söylediğini kamuoyuna aktarmıştı.