Samanyolu Haber /Dünya / Trump, CIA'ye Maduro'yu devirme yetkisi vermiş /16 Ekim 2025 18:18

Trump, CIA'ye Maduro'yu devirme yetkisi vermiş

Trump’tan Venezuela hamlesi: CIA’ye Maduro’yu devirmek için gizli operasyon yetkisi verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’da Nicolas Maduro yönetimine karşı baskıyı artıran kritik bir adım attı. Trump, CIA’ya Maduro hükümetini hedef alan gizli operasyonlar yürütme yetkisi verdi

SHABER3.COM

Beyaz Saray tarafından gizli tutulan direktif, Maduro’nun iktidardan uzaklaştırılmasını hedefliyor. Trump yönetimi, daha önce de Maduro’nun yakalanmasına yol açacak bilgi paylaşımı için 50 milyon dolarlık ödül teklif etmişti.

Venezuela muhalefetinin önde gelen ismi María Corina Machado, geçtiğimiz günlerde kazandığı Nobel Barış Ödülü’nü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etmiş ve ödülü “Trump adına” kabul ettiğini söylemişti.

Trump da Machado’nun kendisini arayarak ödülü kendi adına kabul ettiğini söylediğini kamuoyuna aktarmıştı.

ABD yönetimi, uzun süredir Maduro hükümetini yasa dışı ilan ederek muhalefete destek veriyor. CIA’ya verilen yeni yetki, Washington’un Venezuela’daki siyasi kriz karşısında daha agresif ve müdahaleci bir tutum sergilemeye başladığını gösteriyor.

Kaynak: Serbestiyet
Trump, CIA'ye Maduro'yu devirme yetkisi vermiş

