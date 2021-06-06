Trump Çin'den 10 trilyon dolar virüs tazminatı istedi

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, Çin'in korona virüsü nedeniyle Washington'a ve dünyaya 1 trilyon dolar tazminat ödemesi gerektiğini savundu. Trump, ABD'de salgın yönetiminden sorumlu en üst düzey isim olan ve kendisiyle sık sık ters düşen Anthony Fauci için de "İyi bir doktor değil" dedi.







Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Kuzey Carolina'daki kongresinde yaptığı konuşmada, kendisinin korona virüsünün Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızdığı yönündeki sözlerinde haklı olduğunu ve 'Fauci ile Çin arasındaki yazışmaların bunu kanıtladığını' savundu. Trump, ABD ile dünyanın Çin’den tazminat alması gerektiğini söyleyip “En az 10 trilyon dolar ödemek zorundalar” dedi. Trump, ülkelerin Çin'e olan borçlarını da ödemeyip iptal etmesi gerektiğini belirtti.





ABD'nin eski başkanı, Fauci'nin 'iyi bir doktor değil iyi bir reklamcı olduğunu' da savunarak, "Neredeyse her konuda hatalı çıktı, Wuhan ve laboratuvar konusunda da hatalıydı" dedi.





ABD'nin eski başkanı, şirketinin kredi almak ve vergi muafiyeti elde etmek için devlete yanlış beyanda bulunduğu suçlamasıyla New York'ta başlatılan soruşturmayı da eleştirdi. İddiaların uydurma olduğunu ve kendisinin yeniden başkan seçilme girişiminin engellenmesinin amaçlandığını savunan Trump, soruşturmayı 'cadı avı' olarak niteledi.