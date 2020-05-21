Trump: Çinli bir çatlak...

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsten hayatını kaybedenlere atıfla, Pekin'i 'dünya çapındaki kitlesel ölümlerin' sorumlusu olmakla suçladı.







İletisinde 'Çin'deki wacko' (çatlak) ifadesini kullanan Trump, "Çin'de bir wacko, yüz binlerce insanı öldüren virüsten dolayı Çin dışındaki herkesi suçlayan bir açıklama yaptı. Lütfen bu serseme, durumun Çin'in beceriksizliği nedeniyle olduğunu, başka bir şey olmadığını ve beceriksizliğin yüz binlerce insanı kitlesel olarak öldürdüğünü izah edin." ifadesini kullandı.





Çinli sözcüler son dönemde Pekin'i hedef alan suçlamalara daha sert yanıt verirken, Trump'ın 'wacko' nitelemesini kim ve ne için kullandığı anlaşılamadı.







Çin'i virüsün ilk aşamasını dünyadan gizlemekle suçlayan Başkan Trump, daha önceki açıklamalarında salgının Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığını öne sürmüş, ardından tonunu hafifleterek laboratuvar olmayabileceğini söylemişti.Ayrıca Trump, daha önce de koronavirüs için 'Çin virüsü' ifadesini kullanmıştı.





Halihazırda salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de, vaka sayısı 1 milyon 576 bine yükselirken, can kaybı da 93 bini aştı.



