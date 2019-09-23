Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Daha fazla asker göndereceğiz... İşte o ülke... /23 Eylül 2019 23:53

Trump: Daha fazla asker göndereceğiz... İşte o ülke...

ABD Başkanı Trump, Polonya’ya daha fazla asker göndereceklerini, Polonya’nın ABD askerleri için yeni tesisler inşa edeceğini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Polonya’daki mevcut ABD askeri sayısını artıracaklarını ve Polonya’nın ABD ordusu için yeni tesisler inşa edeceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Polonya Devlet Başkanı Andrej Duda ile bir araya gelen Trump, ülkesinin Polonya’ya daha fazla asker göndereceğini ancak bunun sebebinin “Rusya’dan kaynaklanan bir tehdit artışı” olmadığını söyledi.

Trump ayrıca Polonya’nın ülkede ABD ordusu için yeni tesisler inşa edeceğini belirtti ve “Eminim ki çok güzel olacaklar. Tüm masrafları da üstleniyorlar” diye ekledi.

Trump ile Duda iki ülke arasında “Savunma İşbirliğini İlerletme Üzerine Ortak Deklarasyon” adlı bir anlaşmayı imzaladı.

Anlaşmaya göre halihazırda Polonya’da bulunan 4 bin 500 ABD askerine bin asker daha eklenecek. (sol.org.tr)
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