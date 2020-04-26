Trump’dan Postaneye: “Amazon’a Zam Yapmazsan Yardımı Keserim”





ABD Başkanı Donald Trump, posta hizmetleri servisine, Amazon gibi internet üzerinden satış yapan firmaların postalama ücretlerine zam yapmadığı taktirde Federal yardımı kesme tehdidinde bulundu.









Trump “Posta Hizmetleri şaka gibi. Çünkü Amazon ve diğer internet şirketlerinin paketlerini taşıyarak para kaybediyorlar” dedi. Gazetecilere oval ofiste konuşan ABD Başkanı, paket taşıma ücretlerinin yaklaşık dört kat arttırılması gerektiğini söyledi.





ABD Posta Hizmetleri, Eylül ayına yetecek kadar kaynaklarının kaldığını, federal yardım yapılmadığı taktirde hizmetlerini bu tarihten itibaren devam ettiremeyeceklerini açıklamıştı.