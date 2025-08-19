Trump’dan yoğun Ukrayna diplomasi: 3'lü zirve hazırlıkları

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen 40 dakikalık telefon görüşmesinin detayları Kremlin yetkilileri tarafından açıklandı.





Başkanlık Yardımcısı Yuri Ushakov'un aktardığına göre, Trump bu görüşmede Putin'i Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı müzakereler hakkında bilgilendirdi.





Temsilci düzeyinin üzerine çıkma olasılığı





Görüşmede dikkat çeken en önemli gelişme, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmelerin düzeyinin yükseltilmesi fikrinin ele alınması oldu. Ushakov, "Taraflar, mevcut temsilci düzeyinin üzerine çıkma olasılığını değerlendirmeyi planlıyor" açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, diplomatik sürecin bakanlar düzeyine taşınabilme ihtimaline işaret ediyor.





Axios'un güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, Putin ve Zelenski'yi Ağustos sonundan önce bir araya getirmeyi hedefliyor. ABD Başkanı sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "İkili görüşmenin ardından üçlü zirve yapılabilir" ifadelerini kullandı. Zirvenin yeriyle ilgili detayların sonra açıklanacağı belirtildi.





Alaska Buluşmasının Yansımaları





Putin'in görüşmede Trump'a Alaska'daki misafirperverliği için teşekkür ettiği öğrenildi. İki lider arasındaki bu telefon trafiği, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleşen ve Zelenski ile yedi Avrupalı liderin katıldığı geniş kapsamlı görüşmenin hemen ardından yaşandı. Trump'ın bu görüşmeyi yarıda keserek Putin'le telefonda görüşmesi dikkat çekmişti.





Beyaz Saray'daki müzakerelerde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve mevcut cephe hattı dikkate alınarak yapılabilecek olası bir "toprak değişimi" ana gündem maddeleri olmuştu. Avrupa'dan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla gerçekleşen bu görüşmeler, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabaların ivme kazandığını gösteriyor.