Samanyolu Haber /Dünya / Trump’dan yoğun Ukrayna diplomasi: 3'lü zirve hazırlıkları /19 Ağustos 2025 13:06

Trump’dan yoğun Ukrayna diplomasi: 3'lü zirve hazırlıkları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barış diplomasisi yoğunlaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 40 dakikalık telefon görüşmesi gerçekleşti ve 3’lü zirve ihtimali ilk defa bir zemine oturtuldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen 40 dakikalık telefon görüşmesinin detayları Kremlin yetkilileri tarafından açıklandı.

Başkanlık Yardımcısı Yuri Ushakov'un aktardığına göre, Trump bu görüşmede Putin'i Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle yaptığı müzakereler hakkında bilgilendirdi.

Temsilci düzeyinin üzerine çıkma olasılığı

Görüşmede dikkat çeken en önemli gelişme, Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmelerin düzeyinin yükseltilmesi fikrinin ele alınması oldu. Ushakov, "Taraflar, mevcut temsilci düzeyinin üzerine çıkma olasılığını değerlendirmeyi planlıyor" açıklamasını yaptı. Bu ifadeler, diplomatik sürecin bakanlar düzeyine taşınabilme ihtimaline işaret ediyor.

Axios'un güvenilir kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump, Putin ve Zelenski'yi Ağustos sonundan önce bir araya getirmeyi hedefliyor. ABD Başkanı sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "İkili görüşmenin ardından üçlü zirve yapılabilir" ifadelerini kullandı. Zirvenin yeriyle ilgili detayların sonra açıklanacağı belirtildi.

Alaska Buluşmasının Yansımaları

Putin'in görüşmede Trump'a Alaska'daki misafirperverliği için teşekkür ettiği öğrenildi. İki lider arasındaki bu telefon trafiği, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da gerçekleşen ve Zelenski ile yedi Avrupalı liderin katıldığı geniş kapsamlı görüşmenin hemen ardından yaşandı. Trump'ın bu görüşmeyi yarıda keserek Putin'le telefonda görüşmesi dikkat çekmişti.

Beyaz Saray'daki müzakerelerde Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve mevcut cephe hattı dikkate alınarak yapılabilecek olası bir "toprak değişimi" ana gündem maddeleri olmuştu. Avrupa'dan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in katılımıyla gerçekleşen bu görüşmeler, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik çabaların ivme kazandığını gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Trump’dan yoğun Ukrayna diplomasi: 3'lü zirve hazırlıkları Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:17