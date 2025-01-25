Trump, Danimarka'yı tehdit etti! 'Grönland'ı vermezseniz...'

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini savunarak bu konunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesinde Trump, Grönland konusundaki ciddiyetini yineledi ve bu talep gerçekleşmezse Danimarka'ya yüksek gümrük vergileri uygulayacağını söyledi.



DANİMARKA'YA VERGİ TEHDİDİ



Sert geçen görüşme, Danimarka yönetiminde şok etkisi yaratırken, Financial Times'a konuşan Avrupalı yetkililer Trump'ın bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Danimarkalı bir yetkili, "Görüşme çok sertti. Trump, Danimarka'yı gümrük vergileriyle tehdit etti." ifadelerini kullandı.



BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Grönland'ın ABD için stratejik önem taşıdığı belirtilerek, Çin ve Rusya'nın Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki faaliyetlerine dikkat çekildi. Avrupalı bir yetkili, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye katma niyetinin çok açık olduğunu ve Danimarkalıların bu durum karşısında krizde olduğunu ifade etti.