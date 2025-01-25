Samanyolu Haber /Dünya / Trump, Danimarka'yı tehdit etti! 'Grönland'ı vermezseniz...' /25 Ocak 2025 15:10

Trump, Danimarka'yı tehdit etti! 'Grönland'ı vermezseniz...'

Başkanlık yemini etmeden önce yaptığı Grönland açıklamalarıyla tepki çeken ABD Başkanı Trump'ın, koltuğa oturur oturmaz ilk işlerinden biri de Grönland için Danimarka Başbakanı ile görüşmek oldu. Sert geçen görüşmede Trump, Danimarka'yı gümrük vergilerini artırmakla tehdit etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ın ABD'ye katılması gerektiğini savunarak bu konunun ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile yaptığı 45 dakikalık telefon görüşmesinde Trump, Grönland konusundaki ciddiyetini yineledi ve bu talep gerçekleşmezse Danimarka'ya yüksek gümrük vergileri uygulayacağını söyledi.

DANİMARKA'YA VERGİ TEHDİDİ

Sert geçen görüşme, Danimarka yönetiminde şok etkisi yaratırken, Financial Times'a konuşan Avrupalı yetkililer Trump'ın bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Danimarkalı bir yetkili, "Görüşme çok sertti. Trump, Danimarka'yı gümrük vergileriyle tehdit etti." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Grönland'ın ABD için stratejik önem taşıdığı belirtilerek, Çin ve Rusya'nın Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki faaliyetlerine dikkat çekildi. Avrupalı bir yetkili, Trump'ın Grönland'ı ABD'ye katma niyetinin çok açık olduğunu ve Danimarkalıların bu durum karşısında krizde olduğunu ifade etti.
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