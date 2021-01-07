Samanyolu Haber /Dünya / Trump destekçisi bir gösterici kongre binasında vuruldu /07 Ocak 2021 00:52

Trump destekçisi bir gösterici kongre binasında vuruldu

Mevcut ABD Başkanı Trump destekçilerinin kongre binasını bastıkları sırada bir kadın göstericinin polis tarafından vurulduğu görüldü.

SHABER3.COM

ABD’de Joe Biden’ın zaferiyle sonuçlanan seçimin tescilleneceği oturumun basıldığı kongre binasında, Trump destekçisi bir kadın gösterici göğsünden vurularak ağır şekilde yaralandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkentte düzenlediği mitingin ardından taraftarları kongre binasını bastı.

Seçim sonuçlarının tescilleneceği oturumu basan göstericilerden biri vuruldu. Kanlar içindeki kadın göstericinin vurulma anı görüntüsü sosyal medyada dolaşıma girdi. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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