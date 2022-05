Trump dönüyor: Elon Musk’tan Trump kararı

Sosyal medyayı en etkin kullanan ABD Başkanı olan Donald Trump’a Twitter’ın kapıları yeniden açılıyor.





Yaptığı paylaşımlarıyla dünyanın dikkatini çekmeyi başaran Trump’ın hesabı, Kongre baskınından sonra tamamen kapatılmıştı.





Tesla ve SpaceX’in üst düzey yöneticisi Elon Musk, Financial Times tarafından çevrim içi olarak düzenlenen “Future of the Car (Arabanın Geleceği)” etkinliğinde konuştu.





Trump’a uygulanan Twitter yasağını “hata” olarak yorumlayan Musk, “Bu, ahlaki açıdan kötü ve aptalca bir karardı. Donald Trump’ı yasaklamak doğru değildi” dedi.





Yasakla ülkenin önemli bir kısmının dışlandığını ve sonuçta bu kararın Trump’ın görüşlerini anlatamamasıyla sonuçlanmadığını kaydeden Musk, kalıcı yasağı tersine çevireceğini tekrarladı.





BASKINI TEŞVİKTEN HESAPLARI KAPATILDI

ABD’de 6 Ocak 2021’de yaşanan Kongre baskınının ardından “baskını teşvik ettiği” gerekçesiyle Trump’ın, Twitter ve Facebook hesapları tamamen kapatıldı.





Karar, ifade özgürlüğünü engellediği iddiasıyla ABD’de geniş tartışmalara neden oldu.





Trump, Twitter’ın Elon Musk’a satılmasını olumlu olarak değerlendirmiş ancak Twitter’a dönmeyeceğini, onun yerine kendi girişimi olan “Truth” adlı sosyal medya platformunda yoluna devam edeceğini açıklamıştı.