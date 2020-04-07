Samanyolu Haber /Dünya / Trump, DSÖ'yü hedef aldı /07 Nisan 2020 20:02

Trump, DSÖ'yü hedef aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü eleştiren bir paylaşım yaptı. DSÖ'nün corona virüsü salgınında 'hatalı' bir öneride bulunduğunu belirten Trump, "DSÖ gerçekten patladı" dedi.

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Çin’de ortaya çıkan ve kısa zamanda tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında ABD geliyor.Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar ABD’de 11 bin 773 kişi hayatını kaybetti, 377 bin 317 kişi karantinaya alındı.

Geçtiğimiz günlerde “Önümüzdeki iki hafta maalesef çok zor geçecek ve maalesef çok fazla can kaybı olacak” açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump’tan, Dünya Sağlık Örgütü’nü hedef alan bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, şu ifadeleri kullandı:

* DSÖ gerçekten patladı. Bazı nedenlerden dolayı, büyük ölçüde ABD tarafından finanse ediliyor ancak Çin merkezli. Bu duruma iyi bir göz atacağız.

* Neyse ki, sınırlarımızı Çin’e açık tutma konusundaki tavsiyelerini reddettim. Bize neden böyle bir hatalı tavsiye verdiler?
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