Samanyolu Haber /Dünya / Dünürünü Paris'e, gelinini Atina'ya, arkadaşını Ankara'ya büyükelçi atıyor /11 Aralık 2024 11:00

Dünürünü Paris'e, gelinini Atina'ya, arkadaşını Ankara'ya büyükelçi atıyor

ABD'nin müstakbel Başkanı Trump yakın arkadaşını Ankara'ya, oğlunun nişanlısını Atina'ya, dünürünü Paris'e büyükelçi olarak atayacağını duyurdu.

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ABD'de Ocak ayında başkanlık görevini Joe Biden'dan devralmaya hazırlanan Donald Trump, yönetime geldikten sonra birlikte çalışacağı ekibini de belirliyor.

Şimdiye kadar bazı bakanlıklara ve idari kurumlara atayacağı isimleri açıklayan Trump, bazı ülkelerde görevlendireceği büyükelçilerin de isimlerini duyurmaya başladı.

DW Türkçe'nin haberine göre Trump kendine ait sosyal iletişim ağı Truth Social'den yaptığı açıklamada, uzun yıllardır tanıdığı yakın arkadaşı Tom Barrack'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak atayacağını duyurdu.

1947 Los Angeles doğumlu Barrack, hukuk doktorasını yaptıktan sonra şirketlerde yönetici olarak çalıştı. Emlak sektöründe adını duyuran Barrack, ABD'nin en zengin insanları listesinde yer alıyor.

Oğlunun nişanlısını Atina'ya, dünürünü Paris'e
Trump yine Truth Social'den yaptığı açıklamada Fox News kanalınının eski sunucusu, avukat Kimberly Guilfoyle'i ABD'nin Atina Büyükelçisi olarak Yunanistan'da görevlendireceğini belirtti. 55 yaşındaki Guilfoye'nin, Trump'ın oğlu Donald Jr. ile ilişkisi olduğu biliniyor. Bazı medya organlarında nişanlı oldukları, diğerlerinde ise ayrıldıkları belirtiliyor. Trump konuya ilişkin mesajında, Guilfoyle için, "Yakın bir arkadaş ve müttefik" ifadesini kullanarak, "keskin zekasının yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'ni temsil etmek ve yurtdışındaki çıkarlarını korumak için son derece nitelikli” diye yazdı.

Ekibini yakın çevresinden ve güvenini kazanan kişilerden seçtiği bilinen Trump, daha önce de damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner'i Paris Büyükelçiği ile görevlendireceğini açıklamıştı.

Trump'ın atama kararları ABD Senatosunun onayına tabi.
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