Trump dünyanın beklediği kritik imzayı attı!

ABD Başkanı Trump, kripto paralarla ilgili çalışma birimi oluşturulmasına yönelik kararnameye imza attı.





Reuters'te daha önce yer alan habere göre, kripto çalışma konseyinin dijital varlık politikası hakkında tavsiyelerde bulunması, kripto mevzuatı konusunda Kongre ile birlikte çalışması, Trump'ın vaat ettiği Bitcoin rezervinin oluşturulmasına yardımcı olması ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu ve Hazine dahil kurumlar arasında koordinasyon sağlaması bekleniyor.





BITCOIN YÜKSELİŞTE

Gelişmenin ardından Bitcoin yükseldi. 24 Ocak Cuma sabahında lider kripto para birimi BTC fiyatı yüzde 2,35'ten fazla değer kazanarak 104.424 doların üzerinde işlem görüyor. En büyük altcoin Ethereum ise 3.322 dolar seviyesinde bulunuyor.