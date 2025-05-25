Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettim /25 Mayıs 2025 10:26

Trump: Dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettim

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini belirterek, “Ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini yeniden tesis ediyoruz” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu. Trump, yeni mezun askerlere hitaben ‘Amerika'nın altın çağının ilk West Point mezunlarısınız’ ifadesini kullandı.

ABD'nin gidişatını ‘çok hızlı değiştirdiklerini’ aktaran Trump, dünyanın en güçlü ordusunu inşa ettiğini söyledi. Trump, ayrıca "Ordumuzun asıl amacının sınırlarımızı işgallerden korumak olduğu temel ilkesini yeniden tesis ediyoruz” açıklamasını yaptı.

'SINIRDA GEÇİŞLER YÜZDE 99 AZALDI'
ABD'nin son 4 yıldır düzensiz göçmenlerin ‘işgali altında’ olduğunu savunan Trump, "İlk günden, askerimizi güney sınırına konuşlandırdım ve o günden beri sınır geçişlerini azalttık. Eskiden bir günde yüz binlerce insanın girdiği sınırda son bir buçuk haftada geçişler yüzde 99,999 azaldı” diye konuştu.

MEZUNLARLA EL SIKIŞMADI
Trump, önceki yönetimin hiçbir inceleme yapmadan ABD'ye girmemesi gereken insanlara ve ‘suçlulara’ izin verdiğini vurgulayarak, ABD mahkemelerinin, yönetiminin bu konuda çalışmalarına izin vermesini umduğunu da dile getirdi.

Bir saat süren konuşmanın ardından Trump, ABD başkanlarının geleneğini bozarak mezunlarla el sıkışmadan törenden ayrıldı.
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